22 ноября 2021

«Молдовгаз» займет денег у властей для выплаты долга «Газпрому»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, бытовой газ. Пермь, газ, газовая труба, бытовой газ
В компании «Молдовгаз» честно признались, что попросят денег у правительства для погашения долга Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

Компания «Молдовагаз» попросит денег у правительства страны, чтобы оплатить долг по контракту с «Газпромом». Об этом сообщил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«В сентябре мы покрыли задолженность своими силами, сейчас работаем вместе с правительством. Сейчас нужно заплатить за октябрь и середину ноября», — заявил Чебан в эфире телеканала Jurnal TV.

Он рассказал, что компания обратилась за помощью к Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова. По словам Вадима Чебана, сумма долга составляет 1,3 миллиарда леев — около 74 миллионов долларов.

В конце октября Молдавия договорилась с «Газпромом» продлить контракт на пять лет. Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан признался, что компании может не хватить денег, чтобы погасить долг. В связм с отсутствием платежа на газ, 22 ноября «Газпром» уведомил Молдавию, что остановит транзит газа через 48 часов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...