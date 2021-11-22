«Молдовгаз» займет денег у властей для выплаты долга «Газпрому»

Компания «Молдовагаз» попросит денег у правительства страны, чтобы оплатить долг по контракту с «Газпромом». Об этом сообщил глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан.
«В сентябре мы покрыли задолженность своими силами, сейчас работаем вместе с правительством. Сейчас нужно заплатить за октябрь и середину ноября», — заявил Чебан в эфире телеканала Jurnal TV.
Он рассказал, что компания обратилась за помощью к Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова. По словам Вадима Чебана, сумма долга составляет 1,3 миллиарда леев — около 74 миллионов долларов.
В конце октября Молдавия договорилась с «Газпромом» продлить контракт на пять лет. Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан признался, что компании может не хватить денег, чтобы погасить долг. В связм с отсутствием платежа на газ, 22 ноября «Газпром» уведомил Молдавию, что остановит транзит газа через 48 часов.
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