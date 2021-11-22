22 ноября 2021

Гинцбург раскрыл, что создаст «стерильный иммунитет» против COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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QR-код и вакцинация. Москва, вакцина, вакцинация, covid, ковид, спутник v
По словам Гинцбурга, переносчиками COVID-19 не будут те, кто поставил и назальную вакцину, и «Спутник V» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Люди, привитые назальной вакциной в сочетании с классической вакциной «Спутник V» не будут являться переносчиками COVID-19. Об этом сообщил директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Тем самым, мы не только дополнительно обезопасим себя, но, по всей видимости у таких людей, которые будут интерназально вакцинированы, будет создан стерильный иммунитет. Что это значит? Это значит, что вакцинированный человек не будет переносчиком данного возбудителя», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

По словам академика, «Спутник V» в виде вакцины поможет выработать организму нужное количество защитных антител. У тех, кто вдобавок поставит назальную вакцину, создастся защита на уровне носоглотки, что создаст дополнительное препятствие вирусу для входа в организм человека.

Александр Гинсбург после одобрения Министерством здравоохранения РФ вакцины от коронавируса для подростков намерен подать документы для проведения клинических испытаний вакцины «Спутник V» для детей от 6 до 11 лет. Он утверждает, что препарат для детей будет разведен в определенное количество раз.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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