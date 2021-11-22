Экс-замначальника финансов Росгвардии арестовали за взятку

Московский суд арестовал бывшего заместителя начальника финансово-экономического департамента Росгвардии полковника Николая Копытова, который обвиняется в получении взяток. Об этом сообщает
Копытов обвиняется в получении взяток в виде 10 миллионов рублей и кофемашины, которые он принял два года назад от представителей компании «Спецшвейснаб», поставлявшей форму для сотрудников Росгвардии, сообщает издание. Взятка была предложена за заключение дополнительных контрактов с компанией почти на 2 миллиарда рублей.
Ходатайство о заключении под стражу обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере удовлетворил судья 235-го гарнизонного военного суда Илья Романенков. Решение об аресте уже обжаловано, однако адвокат Копытова от комментариев отказался.
Ранее сообщалось, что замглавы МЧС Москвы попался на взятке. Министра культуры Крыма обвинили в получении взятки в размере 25 миллионов рублей. СК РФ возбудил уголовное дело в отношении председателя свердловского отделения Союза десантников России по подозрению в посредничестве при передаче взятки, сообщает RT.
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