Аналитики раскрыли, чем себя баловали россияне в «Черную пятницу»

По словам аналитиков, в «Черную пятницу» чаще всего россияне покупали еду и напитки Фото: Размик Закарян © URA.RU

В дни распродаж «Черной пятницы» россияне чаще всего покупали себе еду и напитки. Исследования проводились медиахолдингом Rambler&Co.

«Чаще всего по спецпредложениям хотят купить еду и напитки (22%), лекарства или подарки на праздники (по 17%). Скидки на бытовую технику привлекают 16% респондентов, на одежду и обувь — 13%, на книги — 8%», — утверждают аналитики исследования, пишут РИА «Новости». Менее востребованными товарами (меньше 5% из всего числа покупок) на «Черную пятницу» оказались: товары для дома, мебель, косметика, украшения и аксессуары. Исследование проводилось с 15 по 22 ноября 2021 года. В нем приняли 1 505 927 пользователей, среди них 33% женщин и 67% мужчин.

По подсчетам аналитиков, более половины респондентов (55%) готовы были потратить в дни распродаж менее 3 тысяч рублей. Пятая часть опрошенных (19%) отдали за покупки от 3 до 10 тысяч рублей. Примерно 11% участников опроса потратили за это время более 50 тысяч рублей. Однако 71% респондентов вообще не планировали совершать покупки в «Черную пятницу», а 19% не знают, что все это значит.

Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова рассказала россиянам, как сэкономить в «Черную пятницу». Она посоветовала прежде всего составить список необходимого. Кроме того, при онлайн-шопинге Анна Бодрова порекомендовала сначала, не совершая покупок, собрать корзину, а спустя некоторое время вернуться к ней и трезво оценить свой выбор.