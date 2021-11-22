Посол РФ заявил, что санкции нарушают международные права России

США призывают Россию наращивать экспорт газа в Европу, мешая запуску «Северного потока — 2», отметил Анатолий Антонов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Санкции против «Северного потока — 2» нарушают международное право и расцениваются как недобросовестная конкуренция. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов на странице посольства России в Соединенных Штатах в Facebook.

«Диалог через санкции неприемлем и нарушает международное право. Все потуги против российского нефтегазового экспорта в Европу рассматриваем как недобросовестную конкуренцию, подрывающую принципы свободного рынка», — заявил Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что США стремятся задержать ввод «Северного потока — 2» в эксплуатацию, одновременно призывая Россию к наращиванию поставок энергоносителей в Европу для устранения топливного кризиса. «Также категорически отвергаем обвинения в наш адрес относительно российской энергетической политики. Такие заявления показывают неуважение Соединенных Штатов к своим же союзникам, которые готовы к выстраиванию с нашей страной долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества. Мы на практике доказали, что являемся надежными партнерами в энергосфере», — резюмировал Антонов.

Ранее сообщалось, что США объявили новые санкции против «Северного потока — 2». В Вашингтоне передумали вводить санкции против одного российского судна. В США нашли способ уничтожения «Северного потока — 2». Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова обеспечить Европу газом на долгосрочной основе с помощью «Северного потока — 2», передает телеканал 360.