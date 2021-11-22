22 ноября 2021

Минздрав подготовил сюрпризы для росcийских водителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Минздрав предлагает новые правила для выявления наркозависимых граждан Фото:

Министерство здравоохранения России собирается изменить процедуру получения водительских медсправок. В соответствующем законопроекте, подготовленном ведомством, говорится об обязательных лабораторных исследованиях для определенных «групп риска».

«В эти группы входят водители или кандидаты в водители с клиническими признаками наркологических расстройств. Исследование будут назначать наркологи, заметившие следы уколов, а также повышенную потливость, чрезмерно низкий пульс, сонливость или возбуждение, тремор рук и другие клинические признаки наркомании», — передает «Коммерсант» со ссылкой на Минздрав.

Данная версия законопроекта предусматривает «уточнение» процедуры в части лабораторных исследований. Действующий порядок состоит из двух этапов: предварительного химико-токсикологического исследования и лабораторного исследования, которое проводится в случае положительного экспресс-теста.

Ранее российских водителей предупредили о введении ряда новых штрафов. Так, за управление автомобилем с нечитаемым грязным номером, если это не первый такой случай, водитель может быть оштрафован на пять тысяч рублей или даже лишиться прав. Рецидив с чрезмерной тонировкой грозит штрафом в размере трех тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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