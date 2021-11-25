Подполковник МВД: отставка Калашникова ведет к слиянию ФСИН и МВД

Новым главой ФСИН назначен замглавы МВД Аркадии Гостев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Назначение замглавы МВД генерала Аркадия Гостева на должность главы ФСИН приведет к объединению ведомств и положительно скажется на общественной безопасности. Отставка же Александра Калашникова с должности главы ФСИН может быть связана с пытками заключенных в колониях. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал директор благотворительной организации «Право и порядок», подполковник запаса МВД России Олег Иванников.

Ранее президент РФ Владимир Путин освободил Александра Калашникова от должности директора ФСИН. Новым главой назначен Аркадий Гостев.

«На мой взгляд, это хорошо, что представители МВД возглавили службу исполнения наказаний, это будет позитивно восприниматься всем правоохранительным блоком. Это первый шаг интеграции двух ведомств, который в последующем приведет к полному объединению ФСИН и МВД России и передаче из Министерства юстиции в Министерство внутренних дел. Это как нельзя лучше скажется на общественной безопасности», — подчеркнул Олег Иванников.

Подполковник запаса МВД добавил, что ранее ФСИН входил в структуру МВД РФ. «Изначально ФСИН входил в структуру МВД и порядка было значительно больше, была обратная связь между исправительным учреждениями и оперативными службами. Прежде всего, я имею ввиду тот контроль, который должен осуществляться на всем протяжении сопровождения преступника, от его задержания, осуждения, отбытия наказания и интеграции в обычную жизнь. В связи с тем, что ведомства были разделены, было сложно следить за теми, кто отбыл наказание, и порой они совершали тяжкие преступления, уже находясь на свободе, и контроля никакого не было», — заявил Иванников.

Собеседник предположил, что отставка Калашникова от должности главы ФСИН может быть связана с пытками заключенных в колониях. «Это было ожидаемо для всего правозащитного, экспертного сообщества, так как последние события в Саратовских исправительных учреждениях подвели черту под деятельностью Калашникова как руководителя ФСИН России», — объяснил Иванников.

В беседе с URA.RU зампредседателя комиссии общественной палаты по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов добавил, что отставка нынешнего главы ведомства стала неожиданностью. «Для нас [отставка] такая же неожиданность, как и для всех. Все говорят, что это из-за последних Саратовских событий, но все это происходило там до того, как на пост главы заступил Калашников, поэтому сложно понять кадровую логику, но, думаю, что у президента много источников всевозможной информации и наверняка решения продуманные и основанные на какой-то информации», — заключил он.