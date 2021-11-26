Рашкин заявил, что дело против него не связано с охотой Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Депутат Госдумы Валерий Рашкин, которого лишили депутатской неприкосновенности после незаконной охоты на лося, прокомментировал ситуацию. Он назвал происходящее расправой.

Как сообщил Рашкин в разговоре с «Собеседником», голосование в Думе — это прямая расправа над ним, и дело вовсе не в незаконной охоте. Депутат связал это со своей деятельность после выборов, в том числе он напомнил о своем несогласии с результатами.

Ранее депутат признался в убийстве лося. Однако он подчеркнул, что из-за плохой видимости перепутал животное с кабаном. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Рашкина могут лишить депутатского мандата, пишет «Дни.ру». Сам депутат заявил, что для компенсации ущерба, нанесенного природе, готов купить самку лося и выпустить ее в месте своей охоты, сообщает «Национальная служба новостей».