Ритейлеры заявили о подорожании гаджетов в РФ на 17%

Гаджеты подорожают в 2022 году Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Цены на смартфоны в России в 2022 году могут вырасти до 17%. Об этом заявили ритейлеры и аналитики.

«В 2021 году цены на смартфоны в РФ выросли в среднем на 34%, в 2022 году они могут увеличиться еще на 15—17%», — сообщил «Известиями» вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин. Отмечается, что основным драйвером роста стали продукты Apple.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в первом квартале 2022 года цены на компьютеры и смартфоны увеличатся примерно на 10%. В этом году эти гаджеты подорожали примерно на 30%.

Ранее сообщалось, что базовый iPhone 13 Pro Max в российских магазинах подешевел на 7%. Об этом рассказало издание Hi-Tech Mail.ru. Также ритейлеры сообщали о дефиците новых iPhone. Магазинам требуется на 70-80% больше смартфонов, чем приходит со складов.