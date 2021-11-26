Ритейлеры заявили о подорожании гаджетов в РФ на 17%

Цены на смартфоны в России в 2022 году могут вырасти до 17%. Об этом заявили ритейлеры и аналитики.
«В 2021 году цены на смартфоны в РФ выросли в среднем на 34%, в 2022 году они могут увеличиться еще на 15—17%», — сообщил «Известиями» вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин. Отмечается, что основным драйвером роста стали продукты Apple.
По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, в первом квартале 2022 года цены на компьютеры и смартфоны увеличатся примерно на 10%. В этом году эти гаджеты подорожали примерно на 30%.
Ранее сообщалось, что базовый iPhone 13 Pro Max в российских магазинах подешевел на 7%. Об этом рассказало издание Hi-Tech Mail.ru. Также ритейлеры сообщали о дефиците новых iPhone. Магазинам требуется на 70-80% больше смартфонов, чем приходит со складов.
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