Юрия Хованского подозревают в оправдании терроризма Instagram Юрия Хованского

Блогер Юрий Хованский будет под арестом до 8 августа. Соответствующую меру пресечения избрал суд в Санкт-Петербурге.

«Блогера Хованского арестовали на два месяца по обвинению в оправдании терроризма», — передает издание Baza из зала суда. Ему грозит штраф до миллиона рублей или от 5 до 7 лет колонии.

Хованского задержали 9 июня по подозрению в призывах к террористической деятельности. Причиной задержания стал ролик с песней про теракт «Норд-Ост», в которой блогер положительно высказался о событии. Блогер уже признал свою вину, пишет агентство Nation News. Также по делу Хованского задержали его коллегу Дмитрия Ларина.

В ЛДПР считают, что интерес силовиков к блогеру связан с желанием дискредитировать партию в преддверии выборов в Госдуму, членом которой он являлся. В социальных сетях возмутились ситуацией с Хованским. А блогер Илья Мэддисон (Давыдов), с кем Хованский начинал свою медиакарьеру, осудил поступок товарища.