Бастрыкина попросили проверить пермского депутата на наркотики

Бастрыкину пожаловались на пермского депутата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутата пермского заксобрания от партии КПРФ Михаила Поздеева требуют проверить на пристрастие к запрещенным веществам. Такое обращение в адрес Следственного комитета направил руководитель Пермского молодежного центра Михаил Нецветаев.

«В интернете я увидел выступление народного избранника от партии КПРФ и, мягко сказать, оно повергло меня в шок, — пишет Нецветаев на своей странице в Instagram. — Взрослый мужчина, целый депутат законодательного собрания не может связать двух слов. На видео видно, что он читает заготовленный текст, но практически не может это сделать, делает ошибки, запинается, издает посторонние звуки, делает продолжительные паузы».

Но больше всего его шокировало, как Поздеев «хаотично вращает глазами, в спокойной обстановке дергает головой, непрерывно трогает себя за лицо рукой и щиплет себя за щеку». По мнению Нецветаева, «обычно такие действия свойственны людям, находящемся в наркотическом опьянении».

Во время пленарного заседания 25 ноября Поздеев решил выступить по теме закона о QR-кодах. Но его речь была сбивчивой. Настолько, что после его выступления руководитель крайкома КПРФ, депутат ЗС Ксения Айтакова призналась, что сама не поняла коллегу.

На вопрос URA.RU о том, как она оценивает обращение, Айтакова заявила, что это право Михаила Нецветаева. А за жизнь и здоровье коллег она не отвечает. Получить комментарий у самого Поздеева не удалось. Его номера не оказалось в распоряжении агентства. Издание готово предоставить ему возможность высказаться.

Михаил Поздеев был избран депутатом заксобрания по спискам КПРФ в сентябре 2021 года. Ранее он, говорят собеседники, якобы работал охранником в сети пермских алкомаркетов «Лион».