Moderna создаст вакцину против нового штамма COVID-19 «Омикрон»

Moderna заявила о разработке вакцины против «Омикрона» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Американская биотехнологическая компания по производству вакцин Moderna разрабатывает новый препарат против недавно появившегося штамма COVID-19 «Омикрон». Об этом компания сообщила в пресс-релизе, опубликованном 26 ноября на их сайте.

«Moderna будет быстро продвигаться с разработкой специального бустерного варианта для штамма «Омикрон», — говорится в сообщении, пишет ТАСС. Кроме того, в ближайшие несколько недель Moderna планирует тестировать введение повышенной дозировки уже применяемой бустерной вакцины против «Омикрона».

Сотрудники производства сообщили, что изучают двух кандидатов на мультивалентную бустерную вакцину. По словам разработчиков, в них уже заложено «обучение» человеческого организма, как противостоять некоторым из тех мутаций SARS-CoV-2, которые есть в штамме В.1.1.529.

Новый штамм COVID-19, выявленный в ЮАР, назвали в честь 15-й буквы греческого алфавита — «Омикрон». В ВОЗ заявили, что новый штамм может вызывать беспокойство у заразившихся. На сегодняшних день в ВОЗ не уверены, что имеющиеся вакцины против привычным штаммов коронавируса справятся с устранением нового.