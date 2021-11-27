Арестован инспектор, проверявший взорванную шахту в Кузбассе

Суд вынес решение фигуранту дела о пожаре на угольной шахте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Суд арестовал главного государственного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина по делу о пожаре на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

Суд арестовал Вячеслава Семыкина до 26 января по делу о халатности на угольной шахте. «Ридус» сообщает, что он не признает свою вину в случившемся. «Конкретики нет, нет заключения комиссии, нет документарного подтверждения [причин взрыва]. Как говорит следователь, что авария произошла из-за того, что меня не было в шахте, такого нет», — сказал Семыкин в зале суда.

Помимо него фигурантами дела выступают еще четыре человека. Это директор шахты Сергей Махраков, его первый заместитель Андрей Молостов, начальник участка Сергей Герасименко и главный государственный инспектор Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Сергей Винокуров.

На шахте «Листвяжная» 25 ноября произошел пожар. Умерли 52 человека, обнаружено 63 пострадавших. Причиной мог стать выброс метана, который выделяется в процессе добычи угля. В Следственном комитете завели уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора.