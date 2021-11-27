Пользователи соцсети TikTok заявили, что на работе некоторых из них отстранили из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Комментаторы сообщили, что работодатели не хотят платить штрафы, поэтому находят причины для отстранения.
Комментаторы оставили свое мнение по этому поводу под одним из видео пользователя с ником awakened_samurai. В своем видеоролике он говорил о том, что граждан не могут уволить даже при отсутствии QR-кода. В комментариях под ним некоторые россияне пожаловались на отстранения от работы.
Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что в учебном заведении отстранили от работы со студентами около 800 сотрудников. Преподаватели отказались вакцинироваться от коронавируса, сказал он. В Перми руководство предприятия ЗАО «Специальное конструкторское бюро» заявило, что с декабря намерены отстранять работников без прививки. Зарплаты им сохранять не планируют. В Кургане непривитые жители готовят иски к работодателям из-за отстранения от работы, рассказал URA.RU курганский депутат Яков Сидоров.
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