В соцсетях рассказали о проблемах из-за сертификатов вакцинации Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Пользователи соцсети TikTok заявили, что на работе некоторых из них отстранили из-за отказа вакцинироваться от коронавируса. Комментаторы сообщили, что работодатели не хотят платить штрафы, поэтому находят причины для отстранения.

Комментаторы оставили свое мнение по этому поводу под одним из видео пользователя с ником awakened_samurai. В своем видеоролике он говорил о том, что граждан не могут уволить даже при отсутствии QR-кода. В комментариях под ним некоторые россияне пожаловались на отстранения от работы.

Пользователи рассказали о случаях отстранения от работы без QR-кода Скриншот Tiktok

В соцсетях рассказывают свои истории и истории знакомых Скриншот Tiktok

… некоторых отстранили без зарплаты Скриншот TikTok

Граждане заявили, что работодатели не идут на риск Скриншот Tiktok

… и нашли основание для увольнения Скриншот Tiktok

В соцсетях считают, что работодателю проще пожертвовать работником Скриншот Tiktok

…другие рассказали, как им удалось отстоять права Скриншот Tiktok

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий рассказал, что в учебном заведении отстранили от работы со студентами около 800 сотрудников. Преподаватели отказались вакцинироваться от коронавируса, сказал он. В Перми руководство предприятия ЗАО «Специальное конструкторское бюро» заявило, что с декабря намерены отстранять работников без прививки. Зарплаты им сохранять не планируют. В Кургане непривитые жители готовят иски к работодателям из-за отстранения от работы, рассказал URA.RU курганский депутат Яков Сидоров.