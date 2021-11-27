Мэра, устроившего пир после гибели шахтеров, исключили из ЕР

Вячеслав Старченко должен был отвечать за траурные мероприятия по поручению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В пожаре на шахте в Кузбассе погибли рабочие

Мэра кузбасского города Прокопьевска, где 25 ноября произошел взрыв на шахте «Листвяжная», Вячеслава Старченко и спикера горсовета Наталью Бурдину исключили из партии «Единая Россия» за проведение банкета в день трагедии. Об этом сообщил секретарь регионального отделения единороссов, сенатор Алексей Синицын.

«Президиум регионального политсовета Кузбасского регионального отделения партии „Единая Россия“ 26 ноября принял решение об исключении из числа членов партии главу города Прокопьевск Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов Бурдину Наталью Александровну. Именно на них лежала ответственность за исполнение решения губернатора Кузбасса Сергея Цивилева об объявлении траура», — цитирует Алексея Синицина РИА «Новости». Секретарь регионального совета «Единой России» уточнил, что Старченко и Бурдина также покинут свои посты.

Ранее Цивилев сообщил, что мэр Прокопьевска устроил банкет по случаю своего назначения на должность. В это время был объявлен траур по погибшим при взрыве на шахте «Листвяжная». Сам Страченко заявил, что видео, которое снял на мероприятии руководитель новокузнецкого отделения движения «За правду» Тулиген Адамов, является фейком. Мэра Прокопьевска уже сняли с должности. Он возглавлял город всего один день.

Взрыв и последовавший за ним пожар на шахте «Листвяжная» произошли 25 ноября. В результате происшествия погибли 52 человека, еще 63 пострадали. Предположительно, причиной взрыва мог стать внезапный выброс метана, который выделяется во время добычи угля. В Следственном комитете РФ завели уголовное дело о халатности сотрудников Ростехнадзора. Также суд арестовал главного инспектора Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслава Семыкина и директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова.