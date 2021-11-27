27 ноября 2021

В ВОЗ выдвинули версию появления нового штамма «Омикрон»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лаборатория диагностики инфекционных заболеваний. Челябинск, заражение, лаборатория, пробирки, препараты, спецодежда, эпидемия, анализ, инфекция, защитная одежда, врач, медики
Вирус мог произойти из-за того, что пациент долго болел коронавирусом, считает Мария Ван Керкхове Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Новый штамм COVID-19 «Омикрон» мог произойти в результате мутации в организме зараженного пациента. Об этом заявил глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове в интервью газете Financial Times.

«[Мария Ван Керкхове] сказала, что неизвестно, откуда взялся этот штамм, но согласно одной из рассматриваемых гипотез, [„Омикрон“] мог произойти от зараженного пациента с ослабленным иммунитетом, который не смог полностью излечиться от вируса и в организме которого вирус размножался в течение значительного времени», — говорится в статье, передает РИА «Новости». По ее словам, выявление «Омикрона» сравнимо с выявлением коронавируса в Китае в 2019—2020 годах.

Ван Керкхове добавила, что необходимо более пристальное наблюдение за штаммами, проводить больше тестов и секвенирование так, чтобы покрыть как можно больше стран. «Штамм „дельта“ никуда не ушел, по всему миру от него умирают люди. Нельзя забывать о том, сколько людей заражены им», — заключила собеседница газеты.

Ранее сообщалось, что 25 ноября ученые зафиксировали заражение новым опасным штаммом коронавируса в Бостване и Китае, который получил название «Омикрон», передает RT. В ВОЗ пришли к выводу, что все вакцины против COVID-19 малоэффективны против нового штамма. Случаи заражения «Омикроном» зафиксированы в Европе.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...