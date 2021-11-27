27 ноября 2021

Хоккеист Панарин заступился за Россию в конфликте с канадцем. Видео

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Бросок перчатки обошелся Артемию Панарину в пять тысяч долларов Фото:

Российский хоккеист, нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс», уроженец Коркино (Челябинская область) Артемий Панарин получил штраф в размере пяти тысяч долларов за бросок перчатки в сторону канадского хоккеиста Брэда Маршана за оскорбление России. Об этом сообщил журналист Винс Меркоглиано в Twitter.

«Нечестно, что НХЛ оштрафовала только меня. Важно понимать, что не я первым начал. Я ничего хорошего о нем тоже не говорил, но когда человек затрагивает твою страну — это другое. Думаю, любой россиянин захотел бы встать на защиту своей страны», — цитирует Артемия Панарина Винс Меркоглиано, передает sport24.

Российский хоккеист добавил, что нужно необходимо соблюдать баланс даже в трэш-токе. «Нужно оставаться людьми. Игры смотрят дети, мы должны подавать им пример», — резюмировал Артемий Панарин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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