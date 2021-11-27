27 ноября 2021

«Известия»: НАТО стягивает войска для «сдерживания России»

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Танковый биатлон. Чебаркульский военный полигон. Челябинская область, военные, оружие, танковый биатлон, т72-3б, армия, танк
Великобритания планирует отправить военных на Украину и в Германию Фото:
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Война на Украине

НАТО наращивают количество тяжелой бронетехники в Польше и Германии для «сдерживания России». Об этом сообщает газета «Известия».

«В Польше и Германии наращивают количество тяжелой бронетехники для „сдерживания РФ“. На этой неделе появились кадры переброски американской артиллерии в Польшу, ближе к границе с Белоруссией. Информацию о наращивании воинского контингента на польской территории также подтвердили источники в Минобороны России», — пишут «Известия». Также стратегию сдерживания в отношении России пересматривают в Великобритании. Лондон возвращает в Германию сотни единиц боевой техники, сообщает издание.

Ранее британское издание The Times сообщило, что Лондон хочет отправить 250 военнослужащих и сотни транспортных средств в Германию на случай войны с РФ. Великобритания планирует создать там один из крупнейших зарубежных военных центров. До этого Британия захотела отправить 600 военнослужащих на Украину, чтобы сдержать «агрессию» России. Об этом сообщило британское издание Mirror.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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