Вадим Панкратов — участник практически всех массовых мероприятий в городе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Участник всех массовых мероприятий в Екатеринбурге Вадим Панкратов, известный по прозвищу Дед-пикет, принял участие в согласованном пикете «За верховенство национального законодательства России — за права человека», который проходит в городе. Мужчина поблагодарил президента РФ Владимира Путина за возможность вакцинироваться и получить QR-код, передает корреспондент URA.RU.

«Спасибо, Путин! Я привился, от антиваксеров открестился, к людям прогрессивным присоединился, иммунной памятью вооружился, с QR-кодом подружился, вас благодарить явился», — написано на плакате горожанина.

Мужчина призвал людей вакцинироваться, чтобы защититься от коварной болезни. «Я привился. Я буду жить. И даже если заболею, то перенесу болезнь легче, нежели те, кто против вакцинации. У меня есть QR-код, и я могу посещать спокойно все мероприятия», — отметил мужчина.

Ранее Верх-Исетский суд Екатеринбурга отказался штрафовать 64-летнего Вадима Панкратова (Дед-пикет) за участие 31 января в несогласованной акции в поддержку Алексея Навального. Панкратов был на шествии с плакатом со словами благодарности Владимиру Путину. Его задержали и составили протокол. Рассмотрение административного дела транслировалось на странице суда в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU