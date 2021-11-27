27 ноября 2021
26 ноября 2021
25 ноября 2021

Транспортники ЯНАО выступили против введения QR-кодов

© Служба новостей «URA.RU»
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Проверка масочного режима в общественном транспорте. Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, грязь, низкопольный автобус, распутица, чистота на дорогах, грязный транспорт, грязный автобус
Транспортники заранее готовятся к дорогостоящему ремонту автобусов Фото:
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Руководители автобусных парков ЯНАО выступают против введения QR-кодов в общественном транспорте. Как сообщил URA.RU инсайдер, знакомый с ситуацией, транспортники считают, что проще закрыться, чем нести большие убытки.

«Руководители автобусных парков постоянно обсуждают введение QR-кодов в транспорте. Идея проверки сертификатов им абсолютно не нравится. Тем не менее, заранее была начата подготовка к дорогостоящему ремонту машин и скандалам, которые устроят жители. После произошедшего в Татарстане руководители автопредприятий стараются договориться с администраций, пытаясь избежать введения QR-кодов», — сообщил URA.RU инсайдер.

URA.RU направило запрос в муниципальные автобусные службы. На момент публикации ответа не поступило.

Татарстан стал первый регионом, где ввели QR-коды в общественном транспорте. В первое же утро действия нового правила в Казани из автобусов и метро высадили более 500 человек. В Кремле, несмотря на возросшее напряжение, одобрили проверки QR-кодов в общественном транспорте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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