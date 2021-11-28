Онищенко назвал особенность QR-кодов для детей

В России пока не нужно вводить QR-коды для детей, считает Геннадий Онищенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

В случае введения в России QR-кодов для детей в них будет можно заносить информацию о том, болели ли коронавирусом родители или близкие родственники несовершеннолетних. Таким мнением поделился с URA.RU бывший главный санитарный врач России, экс-депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко. При этом он подчеркнул, что пока не видит смысла в введении QR-кодов для детей.

«Для детей в [QR-коде о вакцинации или перенесенном заболевании] я бы написал: болели у них родители или близкие или не болели. Потому что коронавирус мог пройти [у ребенка] бессимптомно, учитывая, что пока инфекция их щадит», — рассказал URA.RU Геннадий Онищенко.

Экс-глава Роспотребнадзора заявил, что сейчас в России не нужно вводить QR-коды для детей — они не так мобильны, как взрослые, и не могут «полететь, куда захотят». Единственное место, где есть высокий риск заразиться COVID-19 — это школа. По мнению Онищенко, для снижения заболеваемости коронавирусом достаточно соблюдать уже установленные требования по борьбе с распространением инфекции.

Так, например, в школах запрещены массовые мероприятия, за каждым классом закреплен отдельный кабинет, а на входе проводится обязательная термометрия. Все это сделано для того, чтобы ученики меньше пересекались друг с другом. Онищенко также считает, что во всех образовательных учреждениях должны появиться медицинские работники.

Бывший санитарный врач РФ подчеркнул, что QR-код не защищает от распространения коронавируса. «В QR-код можно ввести данные о цвете моих волос, о цвете глаз — это просто удобный источник внесения информации и, при необходимости, получения ее по данному человеку. Но сам QR-код ни от чего не защищает — он помогает, прежде всего, врачам», — отметил он.

Онищенко сообщил, что в России пока не наладили производство детской вакцины от коронавируса «Спутник М». Ранее о ее регистрации объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Онищенко добавил, что после решения всех вопросов по препарату стоит настаивать на вакцинации детей.

О том, что «Спутник М» прошел две фазы клинических испытаний, ранее объявил заместитель главы Центра имени Гамалеи Денис Логунов. На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он отметил, что детская иммуногенность после прививки значительно превышает взрослую. Препарат зарегистрировали 24 ноября.