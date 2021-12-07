На границе Белоруссии и Польши задержали нелегалов из России

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Южноуральский ТЛК. Челябинск., рельсы, таможня, граница, контроль, железная дорога
Польская погранслужба сообщила о попытке нелегального пересечения гражданами России границы со стороны Белоруссии Фото:

Польские пограничники предотвратили нелегальное пересечение гражданами России границы со стороны Белоруссии. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Пограничной охраны Польши Анна Михальская.

«Около 21:00 (23:00 мск — прим. ред.) 30 человек проникли на территорию Польши при помощи белорусских служб. Эти люди были задержаны у границы, доведены до линии границы и получили информацию о необходимости покинуть территорию Польши. Что интересно, в их число в основном входили граждане Ирака, но были также граждане РФ чеченской национальности», — передает ТАСС слова Михальской.

По ее словам, польские пограничники и раньше задерживали пытавшихся незаконно пересечь границу выходцев из Чечни. По словам Михальской, минувшей ночью группы пытавшихся нелегально пересечь границу вели себя агрессивно: ослепляли пограничников лазерами и забрасывали камнями.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на границе Польши и Беларуси каждый день умирают мигранты. В ноябре, в разгар миграционного кризиса, Польша отбила крупнейшую попытку силового вторжения.

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Польские пограничники предотвратили нелегальное пересечение гражданами России границы со стороны Белоруссии. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Пограничной охраны Польши Анна Михальская. «Около 21:00 (23:00 мск — прим. ред.) 30 человек проникли на территорию Польши при помощи белорусских служб. Эти люди были задержаны у границы, доведены до линии границы и получили информацию о необходимости покинуть территорию Польши. Что интересно, в их число в основном входили граждане Ирака, но были также граждане РФ чеченской национальности», — передает ТАСС слова Михальской. По ее словам, польские пограничники и раньше задерживали пытавшихся незаконно пересечь границу выходцев из Чечни. По словам Михальской, минувшей ночью группы пытавшихся нелегально пересечь границу вели себя агрессивно: ослепляли пограничников лазерами и забрасывали камнями. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на границе Польши и Беларуси каждый день умирают мигранты. В ноябре, в разгар миграционного кризиса, Польша отбила крупнейшую попытку силового вторжения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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