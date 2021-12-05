Путин: на границе Польши и Беларуси каждый день умирают мигранты

05 декабря 2021 в 22:42 Размер текста - 17 +

Польша использует против мигрантов водометы с гербицидами, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Беспорядки на белорусско-польской границе Президент РФ Владимир Путин обвинил Польшу в гибели беженцев на границе страны с Беларусью. По словам главы государства, Варшава обливает мигрантов водой с добавлением гербицидов и пестицидов, которые вызывают тяжелые ожоги. Об этом Путин сообщил в ходе разговора с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой. «Сколько там людей уже на границе погибло, похоронено там уже. Там же хоронят их чуть ли не каждый день, это просто беда. На это тоже нужно обращать внимание», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». Президент РФ отметил, что белорусские власти «пытаются сделать все, что от них зависит», чтобы разрешить конфликт на границе с Польшей. В частности, Минск убеждает беженцев добровольно вернуться на родину, уверил президент России. Путин обратил внимание, что белорусский Красный Крест также активно помогает мигрантам. Он отметил, что его особенно беспокоят малолетние дети, которые «в условиях зимы вынуждены ночевать на улице». Варшава, в свою очередь, использует против мигрантов водометы, заявил Путин. По его словам, польские власти подмешивают в воды гербициды и пестициды, которые при попадании на кожу вызывают ожоги и другие тяжелые последствия. «Это совсем никак не вяжется с принципами гуманного обращения с мигрантами», — заметил президент РФ. О том, что многочисленная группа беженцев попыталась проникнуть в Евросоюз через границу Беларуси и Польши, стало известно в начале ноября. В основном она состоит из курдов. Беженцы пытались прорваться на территорию Польши, сломав ограждение со стороны Беларуси. Польша, защищая свою границу, применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Предыдущая попытка прорваться через белорусско-польскую границу также не удалась. Тех, кто все-таки проник на территорию Польши, задержали силовики. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин обвинил Польшу в гибели беженцев на границе страны с Беларусью. По словам главы государства, Варшава обливает мигрантов водой с добавлением гербицидов и пестицидов, которые вызывают тяжелые ожоги. Об этом Путин сообщил в ходе разговора с главой Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Франческо Роккой. «Сколько там людей уже на границе погибло, похоронено там уже. Там же хоронят их чуть ли не каждый день, это просто беда. На это тоже нужно обращать внимание», — заявил Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24». Президент РФ отметил, что белорусские власти «пытаются сделать все, что от них зависит», чтобы разрешить конфликт на границе с Польшей. В частности, Минск убеждает беженцев добровольно вернуться на родину, уверил президент России. Путин обратил внимание, что белорусский Красный Крест также активно помогает мигрантам. Он отметил, что его особенно беспокоят малолетние дети, которые «в условиях зимы вынуждены ночевать на улице». Варшава, в свою очередь, использует против мигрантов водометы, заявил Путин. По его словам, польские власти подмешивают в воды гербициды и пестициды, которые при попадании на кожу вызывают ожоги и другие тяжелые последствия. «Это совсем никак не вяжется с принципами гуманного обращения с мигрантами», — заметил президент РФ. О том, что многочисленная группа беженцев попыталась проникнуть в Евросоюз через границу Беларуси и Польши, стало известно в начале ноября. В основном она состоит из курдов. Беженцы пытались прорваться на территорию Польши, сломав ограждение со стороны Беларуси. Польша, защищая свою границу, применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы. Предыдущая попытка прорваться через белорусско-польскую границу также не удалась. Тех, кто все-таки проник на территорию Польши, задержали силовики.