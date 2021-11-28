СМИ: «Единую Россию» ждут сокращения

На предстоящем съезде «Единой России» 4 декабря планируется ротация заместителей секретаря генсовета партии Андрея Турчака. Об этом сообщили три источника в партии.
Сейчас у Турчака восемь заместителей, за каждым закреплен тот или иной фронт партийной работы. Однако это число планируется уменьшить, пишет
По словам собеседников издания, вероятно, с позиций заместителей Турчака уйдут замглавы фракции ЕР в Госдуме Евгений Ревенко, глава комитета по экологии и природным ресурсам Дмитрий Кобылкин и сенатор Андрей Климов. Однако окончательные решения будут приняты накануне съезда. Отмечается, что такие ротации связаны с общей реструктуризации партии и появлением в ней новых комиссий, которым также необходим свой штат.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кремле принято решение зачистить руководство «Единой России» от кланов, рассказал близкий к партии источник. По данным инсайдера, на съезде 4 декабря планируется большая ротация руководства ЕР. Несколько ключевых фигур из руководства партии заменят на равноудаленных от различных «околокремлевских элит» политиков. Таким образом, отмечает источник, Кремль намерен пресечь внурипартийные конфликты.
Подписывайтесь на URA.RU в