28 ноября 2021

СМИ: «Единую Россию» ждут сокращения

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Встреча Евгения Куйвашева с журналистами на тему выборов 2016 г. Екатеринбург, партия единая россия
Партия планирует сократить число заместителей секретаря генсовета Фото:

На предстоящем съезде «Единой России» 4 декабря планируется ротация заместителей секретаря генсовета партии Андрея Турчака. Об этом сообщили три источника в партии.

Сейчас у Турчака восемь заместителей, за каждым закреплен тот или иной фронт партийной работы. Однако это число планируется уменьшить, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, вероятно, с позиций заместителей Турчака уйдут замглавы фракции ЕР в Госдуме Евгений Ревенко, глава комитета по экологии и природным ресурсам Дмитрий Кобылкин и сенатор Андрей Климов. Однако окончательные решения будут приняты накануне съезда. Отмечается, что такие ротации связаны с общей реструктуризации партии и появлением в ней новых комиссий, которым также необходим свой штат.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кремле принято решение зачистить руководство «Единой России» от кланов, рассказал близкий к партии источник. По данным инсайдера, на съезде 4 декабря планируется большая ротация руководства ЕР. Несколько ключевых фигур из руководства партии заменят на равноудаленных от различных «околокремлевских элит» политиков. Таким образом, отмечает источник, Кремль намерен пресечь внурипартийные конфликты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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