ВКС России получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием

Новая техника поступит в 2022 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новые самолеты с гиперзвуковым оружием будут поставлены на боевое дежурство в авиационных воинских частях Воздушно-космических сил в следующем году. Об этом рассказал заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

«Нам предстоит поставить на боевое дежурство перспективные образцы ВВТС (вооружений, военной и специальной техники — ред.), в том числе и с гиперзвуковым оружием», — рассказал Юдин в интервью газете «Красная звезда». По словам Юдина, всего в рамках гособоронзаказа на следующий год планируется закупка 200 единиц основных образцов ВВТС.

Ранее Минобороны РФ провело очередные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Стрельбу по морской мишени в Белом море выполнил фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «Циркон» — одна их разработок, которая способна противостоять гиперзвуковым ракетам, созданным в США.