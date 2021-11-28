28 ноября 2021

ВКС России получат новые самолеты с гиперзвуковым оружием

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, миг-31, военный самолет, истребитель, парад, ввс рф
Новая техника поступит в 2022 году Фото:

Новые самолеты с гиперзвуковым оружием будут поставлены на боевое дежурство в авиационных воинских частях Воздушно-космических сил в следующем году. Об этом рассказал заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Юдин.

«Нам предстоит поставить на боевое дежурство перспективные образцы ВВТС (вооружений, военной и специальной техники — ред.), в том числе и с гиперзвуковым оружием», — рассказал Юдин в интервью газете «Красная звезда». По словам Юдина, всего в рамках гособоронзаказа на следующий год планируется закупка 200 единиц основных образцов ВВТС.

Ранее Минобороны РФ провело очередные испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Стрельбу по морской мишени в Белом море выполнил фрегат Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков». Президент России Владимир Путин ранее заявил, что «Циркон» — одна их разработок, которая способна противостоять гиперзвуковым ракетам, созданным в США.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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