Верхняя Пышма лишится статуса моногорода и льгот

Минэкономики опубликовало два проекта постановлений правительства о сокращении числа моногородов в РФ вдвое. Согласно новым поправкам, свой статус может потерять Верхняя Пышма (Свердловская область).
Ведомство предлагает установить критерии, по которым те или иные населенные пункты можно отнести к моногородам, передает «Коммерсант». Так, планируется убрать из списка города, которые расположены ближе, чем в 50 километрах от столиц регионов. В это число попадает Тутаев в Ярославской области, Благовещенск в Башкирии и Верхняя Пышма в Свердловской области.
По оценкам Минэкономики, данная мера сократит перечень с 321 до 163 моногородов. «Удаленность менее чем на 50 км позволяет жителям моногородов в течение часа добраться до работы в региональном центре, в связи с чем напряженность на рынке труда моногорода нивелируется», — говорится в пояснительной записке к проекту. Планируется, что сэкономленные деньги будут выделяться для поддержки оставшихся моногородов.
Об идеи сократить количество моногородов в России URA.RU сообщало еще весной. Тогда в ведомстве объясняли, что на данный момент уровень безработицы во многих моногородах ниже среднероссийского.
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