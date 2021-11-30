Турэксперты назвали альтернативу европейскому отдыху для россиян

Европейской архитектурой можно полюбоваться в Калининградской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Российские туристические направления могут заменить европейские. Таким мнением с URA.RU поделился президент «Уральской ассоциации туризма» Михаил Мальцев.

«Европу, с точки зрения архитектуры, можно найти у нас в Калининградской области. Это действительно популярное направление. Оно пользуется спросом. Они сумели за короткий срок подтянуть сервис и его вполне можно рекомендовать. Любители архитектуры Европы также находят ее в кварталах центральной части Санкт-Петербурга. Если мы говорим о Европе не средневековой, а Европе 19 века», — сказал Михаил Мальцев.

Для любителей горнолыжного отдыха в России также есть альтернатива, считает президент «Уральской ассоциации туризма». «У нас есть вполне подходящие курорты, которые могут тягаться по сервису, уровню и, к сожалению, они приблизились и по стоимости к альпийским курортам. Среди наших курортов безусловным лидером является Сочи, Красная поляна, Роза Хутор», — отметил эксперт.

Исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова подчеркнула, что есть и открытые европейские страны для российского туриста. «Все-таки, мы можем предложить Европу. У нас есть Венгрия, Болгария, Греция. Сейчас об этих странах мы уже не говорим, потому что сезон закончился. Уже прохладно, и люди больше выбирают Египет, Турцию, Кубу, Эмираты. Если погулять, то это Венгрия и Греция, как экскурсионные туры», — рассказала Осипова.

Федеральное агентство по туризму хочет привлечь представителей туристического рынка к участию в программе туристического кешбэка в 2022 году. Ведомство уже готовит техническую и законодательную базу, но ни точные сроки следующей акции, ни сумма субсидий пока не называются.