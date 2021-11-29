МИД РФ опроверг заявление о новых ковидных ограничениях в России

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Журналисты не так поняли слова Евгения Иванова, сообщили в МИД РФ
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Коронавирус COVID-19

СМИ неверно процитировали слова заместителя министра иностранных дел РФ Евгения Иванова о введении новых коронавирсных ограничений в связи с появлением нового штамма «Омикрон». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Обращаем внимание на недостоверное цитирование агентствами слов заместителя министра иностранных дел Иванова о якобы „новых ограничениях“, которые оперштаб введет из-за коронавируса. Подобных заявлений Иванов не делал», — передает «Коммерсант» сообщение МИД.

Ранее появилась информация о том, что в России будут введены новые коронавирусные ограничения. Позже в МИДе пояснили, что Иванов говорил лишь о «возможных решениях». Ранее Россия ограничила авиасообщение с ЮАР из-за того, что именно в этой стране был впервые выявлен штамм «Омикрон», пишет телеканал 360. В Центре им. Гамалеи сообщили, что новый штамм коронавируса появится в России в ближайшие месяцы, отмечает «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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