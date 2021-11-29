Набиуллина предрекла России новый скачок цен

В России есть риск раскручивания инфляционной спирали, считает глава ЦБ РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России есть риск раскручивания инфляционной спирали, иными словами — к росту цен. Об этом заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина.

«В эту [инфляционную] спираль включается и ускоренная индексация заработных плат. Эту тенденцию денежно-кредитная политика [Центробанка] должна переломить», — заявила Набиуллина на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Слова главы ЦБ РФ приводит «Интерфакс». Инфляционная спираль — когда инфляционные ожидания приводят к росту инфляции, а она, в свою очередь, к повышению ожиданий.

Она отметила, что Центробанк будет вести жесткую кредитно-денежную политику для возвращения инфляции к уровню в 4%. «Рост инфляции — одна из острых проблем. Она в два раза превысила нашу цель 4%. Мы … ожидаем пока, что нам придется сохранить жесткость в политике», — сказала глава Центробанка.

Ранее Эльвира Набиуллина обвинила россиян в увеличении инфляции. По ее словам, люди начинают больше тратить и меньше сберегать. «Такое поведение может создавать серьезные риски для раскручивания инфляционной спирали», — подчеркнула Набиуллина. По ее словам, при росте цен на товары-триггеры, к которым относятся, в том числе и продукты питания, инфляционные ожидания населения «подогреваются». Президент Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, в свою очередь, заявил, что весной следующего года цены на некоторые продукты питания в России могут вырасти на 10-15%.