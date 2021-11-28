28 ноября 2021

Прокуратура запросила для отца Сергия четыре года лишения свободы

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Схиигумен Сергий после заседания епархиального суда Екатеринбургской епархии. Екатеринбург, романов николай, отец сергий, схиигумен сергий, сергий романов
Обвинение запросило реальный срок для отца Сергия Фото:
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Дело отца Сергия

Экс-схиигумену Среднеуральского женского монастыря отцу Сергию (Николаю Романову) обвинение запросило четыре года реального лишения свободы. Об этом URA.RU рассказал адвокат подсудимого Павел Бабиков.

«Прокурор запросил для Романова 4 года лишения свободы», — рассказал Бабиков из зала заседания Измайловского районного суда Москвы. Сторона обвинения настаивает, чтобы срок не был условным.

Романова задержали в конце 2020 года. Ему предъявили обвинение по нескольким уголовным статьям — о склонении к суициду, нарушении права на свободу совести и вероисповеданий, а также о самоуправстве. Также экс-схимонах обвиняется в возбуждении вражды на религиозной почве. В частности, обвинение касается конфликта вокруг Среднеуральского женского монастыря. Бабиков считал, что приговор Сергию могут вынести раньше запланированного — до конца ноября.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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