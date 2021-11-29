Экономист перечислил товары, которые подорожают к 2022 году

Товары в интернете могут стоить дороже, чем в обычных магазинах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020-2021

К концу года в России могут подорожать продукты длительного хранения, бытовая техника и лекарства. Таким прогнозом с URA.RU поделился главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов.

«С учетом всех слухов о новой волне коронавируса, о каких-то военных осложнениях, люди стали закупать товары, которые не пропадут. Поэтому на ряд товаров цена может вырасти в ближайшее время. Это товары долгосрочного хранения, типа гречки, каких-то консервов или сахара. Вообще к Новому году могут подорожать многие товары, тем более импортные. Могут быть дополнительные скачки на бытовую технику в связи с Новым годом и угрозой ослабления рубля. Лекарства, импортируемые самые разные, цены на это тоже могут вырасти. Все, что зависит от курса рубля, и все, что можно хранить», — сказал Валерий Миронов.

Также он сообщил, что товары в интернете стоят дороже, чем в обычных магазинах. «Вырезка хорошая, если пойти в офлайн, будет стоить 600 — 800 рублей. А в интернет-магазине с того же рынка — 2 000 рублей. Многие покупают там, и кажется, что инфляция запредельная», — отметил Миронов. По его словам, для официальной статистики цены фиксируют в традиционных магазинах.

Доцент РАНХиГС, кандидат экономических наук Николай Кульбака отметил, что нельзя говорить о том, что официальная инфляция занижена. «У каждого человека свое ощущение инфляции. Те 8%, которые они измеряют — это реальная инфляция. Люди реагируют на выбросы цен на определенные товары, поэтому она ощущается намного больше. Однажды мы с моими учениками целый год измеряли рост цен в торговых сетях на продукты. В среднем они меняются, как и регистрируемый уровень инфляции», — заключил экономист.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина предрекла новый скачек роста цен в России. По ее словам, ЦБ будет вести жесткую кредитно-денежную политику для возвращения инфляции к уровню в 4%.