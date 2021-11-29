В РФПИ пообещали создать вакцину от «Омикрона» в феврале

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Гайдаровский форум-2016. Второй день. Москва., дмитриев кирилл
В феврале 2022 года будет готово несколько сотен миллионов доз вакцины от нового штамма «Омикрон», заявил Кирилл Дмитриев Фото:
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Коронавирус COVID-19

Модифицированная под штамм коронавируса «Омикрон» вакцина «Спутник V» будет выпущена в феврале 2022 года. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«В Институте Гамалеи считают, что „Спутник V ‚и ‚Лайт‘ нейтрализует ‚Омикрон‘, поскольку они обладают наибольшей эффективностью. В маловероятном случае, если потребуется модификация, мы предоставим несколько сотен миллионов бустерных доз модифицированной вакцины Sputnik Omicron к 20 февраля 2022 года“, — передает слова Дмитриева официальный twitter-акканут „Спутника V“.

Ранее Дмитриев сообщил, что российскую вакцину «Спутник V», при необходимости, могут переделать под штамм «Омикрон». Впервые он был обнаружен в Южной Африке, пишет RT. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дальнейшие действия России по новому штамму будут зависеть от выводов ученых, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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