Лучшим молодым врачом России названа студентка из УрФО

Победительницей конкурса «Студент года. Медики» стала студентка из Тюмени Фото: пресс-служба Российского Союза Молодежи

Студентка Тюменского государственного медицинского университета Мария Киселева стала победителем всероссийского конкурса «Студент года. Медики». Финальная часть мероприятия, в которой принимало участие 100 лучших молодых врачей из 24 регионов России, прошла в Ханты-Мансийске, передает корреспондент URA.RU.

Участниками итогового очного этапа стали студенты-медики, имеющие особые успехи в медицинской сфере: научные работы, исследования, статьи и патенты. За 3 дня финальных конкурсных испытаний они не только представили учебные и научные достижения, рассказали о своем пути в профессию, но и попробовали себя в роли популяризатора своих научных интересов.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков в своем выступлении отметил, что лауреаты конкурса смогут принять участие в самой престижной научно-практической конференции в РФ «Медицина и качество — 2021». «Это диалоговая площадка, на которой первые лица системы отечественного здравоохранения в дискуссиях с руководителями государственных и частных медицинских учреждений, представителями региональных министерств здравоохранения формируют стратегию развития всей системы. А для вас это реальная возможность познакомиться с экспертами отрасли, пообщаться с ними и предложить свой взгляд на развитие той сферы, которую вы выбрали для себя в качестве будущей профессии», — отметил Сериков.

Наставниками участников и экспертами финалистов конкурса являлись ведущие медицинские специалисты в России. Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский во время подведения итогов конкурса не преминул возможности пригласить молодых врачей на работу в Югру. «У нас для вас есть замечательные рабочие места, условия и больницы с современным оборудованием. Возвращайтесь в Югру после того, как завершите свое обучение, мы вас ждем», — отметил Добровольский.

Ранее URA.RU сообщало, что организаторами премии в 2021 году стали Минздрав РФ, правительство Югры, общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи». Также организатором выступает президентская платформа «Россия — страна возможностей».