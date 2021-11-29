Транспортные самолеты Ил-76 компании Валерия Савельева оказались востребованы во время пандемии (архивное фото). Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Во Франции совершил аварийную посадку Ил-76ТД, принадлежащий компании «Авиакон-Цитотранс», контролируемой свердловским предпринимателем и политиком Валерием Савельевым. О ЧП, случившемся при взлете из аэропорта Шатору 28 ноября, сообщают авиационные власти. Бюллетень с подробностями происшествия имеется в распоряжении URA.RU.

«Транспортный самолет Ил-76 на 12 минуте после взлета из Шатору начал испытывать проблемы с одним из [четырех] двигателей. Машина не реагировала на манипуляции ручкой управления двигателем, в результате чего командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Перед посадкой судно 2,5 часа вырабатывало запас топлива, чтобы достичь допустимой посадочной массы. Борт был максимально загружен, предположительно, военной техникой, перевозившейся из Франции в Индию. Кроме членов экипажа в самолете был сопровождающий, гражданин Франции», — говорит собеседник URA.RU. По его словам, из-за запрета на полеты Ил-76 в Европе, на рейс было получено дипломатическое разрешение.

В пользу версии о перевозке военного груза говорит как бывшее назначение аэропорта, использовавшегося ранее как авиабаза НАТО, так и опыт «Авиакон-Цитотранс» по перевозке боевой техники вооруженных сил Североатлантического альянса из Афганистана. В данный момент решается вопрос как о завершении контракта по перевозке, так и о перегоне самолета на трех двигателях из Франции в Россию, на что требуется отдельное разрешение.

Владельцами «Авиакон-Цитотранс» формально являются ближайшие родственники Валерия Савельева — его жена Ксения Савельева (81% акций) и его сын Евгений Савельев. Сам же Валерий Савельев возглавляет совет директоров авиаперевозчика. Вице-президент инвестиционной компании «AVS Групп» (косвенно контролирует авиакомпанию) Андрей Станкевич попросил время на подготовку комментария.