29 ноября 2021

Самолет российского миллионера аварийно приземлился во Франции. Инсайд про секретный рейс

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Самолет из Китая на взлетно-посадочной полосе аэропорта
Транспортные самолеты Ил-76 компании Валерия Савельева оказались востребованы во время пандемии (архивное фото). Фото:

Во Франции совершил аварийную посадку Ил-76ТД, принадлежащий компании «Авиакон-Цитотранс», контролируемой свердловским предпринимателем и политиком Валерием Савельевым. О ЧП, случившемся при взлете из аэропорта Шатору 28 ноября, сообщают авиационные власти. Бюллетень с подробностями происшествия имеется в распоряжении URA.RU.

«Транспортный самолет Ил-76 на 12 минуте после взлета из Шатору начал испытывать проблемы с одним из [четырех] двигателей. Машина не реагировала на манипуляции ручкой управления двигателем, в результате чего командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. Перед посадкой судно 2,5 часа вырабатывало запас топлива, чтобы достичь допустимой посадочной массы. Борт был максимально загружен, предположительно, военной техникой, перевозившейся из Франции в Индию. Кроме членов экипажа в самолете был сопровождающий, гражданин Франции», — говорит собеседник URA.RU. По его словам, из-за запрета на полеты Ил-76 в Европе, на рейс было получено дипломатическое разрешение.

В пользу версии о перевозке военного груза говорит как бывшее назначение аэропорта, использовавшегося ранее как авиабаза НАТО, так и опыт «Авиакон-Цитотранс» по перевозке боевой техники вооруженных сил Североатлантического альянса из Афганистана. В данный момент решается вопрос как о завершении контракта по перевозке, так и о перегоне самолета на трех двигателях из Франции в Россию, на что требуется отдельное разрешение.

Владельцами «Авиакон-Цитотранс» формально являются ближайшие родственники Валерия Савельева — его жена Ксения Савельева (81% акций) и его сын Евгений Савельев. Сам же Валерий Савельев возглавляет совет директоров авиаперевозчика. Вице-президент инвестиционной компании «AVS Групп» (косвенно контролирует авиакомпанию) Андрей Станкевич попросил время на подготовку комментария.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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