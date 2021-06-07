Свердловский депутат заработал миллионы на Ближнем Востоке

В коронакризисный год прибыль компании Валерия Савельева рекордно выросла до 451,5 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Авиакомпания «Авиакон Цитотранс», принадлежащая семье депутата заксобрания Свердловской области Валерия Савельева, сумела заработать на авиаперевозках в Восточном полушарии. Эксперты авиарынка считают, что бизнесмену помог счастливый случай и карантин. Но есть риск, что успех будет обнулен из-за корпоративного конфликт и контактов савельевской команды с украинскими конкурентами. О том, как и на чем заработал свердловский миллиардер — в материале URA.RU.

До недавних пор на рынке грузовых авиаперевозок у «Авиакон Цитотранса» было два отечественных конкурента — авиакомпания «Волга-Днепр» (Ульяновск), «Абакан-Авиа» (Абакан), а также военно-транспортная авиация (ВТА). К 2020 году «Авиакон Цитотранс» осталась едва ли не единственной авиакомпанией с надежными и максимально удобными для авиагрузоперевозок самолетами — ИЛ-76 советского производства. В распоряжении компании сейчас пять таких машин.

Владельцами «Авикон Цитотранс» формально являются ближайшие родственники Валерия Савельева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Савельеву по разным, порой необъяснимым причинам, удалось сохранить в своей компании советский авиапарк ИЛ-76. Он не перешел на зарубежную технику, связавшись с зарубежными авиакомпаниями, которые встали из-за пандемии. В результате получилось так, что для Ил-76 до пандемии летный час (главный критерий расчета авиаперевозок) стоил три тысячи долларов, а стал пять тысяч долларов и выше. И это при себестоимости 2700 долларов. Цену предлагали сами клиенты, которым нужно было возить из Китая в Европу маски и другую медтехнику», — рассказал URA.RU бывший сотрудник, знакомый с ситуацией в компании и на рынке.

По его словам, минимальную конкуренцию составляет «Волга-Днепр», но у нее нет такого объема контрактов на Ближнем Востоке. Рост финансовых показателей подтверждается данными ФНС России.

В коронакризисный год прибыль компании Савельева рекордно выросла — компания получила 451,5 млн рублей (прибыль 2019 года — 285,3 млн рублей). Прибыль от продаж также выросла в несколько раз (со 179 до 583,8 млн рублей).

«Авиакон Цитотранс» сейчас эксплуатирует пять собственных самолетов ИЛ-76 Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

По словам источника URA.RU, несмотря на спад пандемии компания Савельева продолжает зарабатывать. «Он сумел правильно оценить потенциал Ближнего Востока именно в части перевозок по госпрограммам в Афганистан, в ОАЭ, в Кувейт, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар. Также компания перевозит грузы по контракту с Ростехом», — говорит попросивший об анонимности сотрудник регионального управления гражданской авиации. По его словам, в период пандемии грузоперевозки пытались осуществлять силами самолетов гражданской авиации, перевозя до трех тонн груза в багажниках лайнеров типа Airbus. «Так, под грузоперевозки хотели перевести свой авиапарк «Уральские авиалинии», но из-за особенностей загрузки пассажирского салона попытки были признаны неудачными. Из-за этого часть клиентов обратилась к «Авиакон Цитотрансу».

Вице-президент инвестиционной компании «AVS Групп» (косвенно контролирует авиакомпанию) Андрей Станкевич подтвердил, что перевозчику во время пандемии удалось подстроиться под новые реалии. «Вся транспортная авиация стала невольным бенефициаром ситуации с коронавирусом. До пандемии большой объем грузов транспортировался гражданской авиацией. После введения ограничений весь поток был переведен на грузовые авиаперевозки. Мы максимально эффективно смогли выстроить логистическую цепочку, чем конкуренты. В целом шанс был у всех», — объяснил собеседник. Станкевич уточнил, что «Авикон Цитотранс» летает более чем в сто стран мира в рамках продовольственных миссий или программ министерств обороны разных стран.

«Авикон Цитотранс» летает более чем в сто стран мира в рамках продовольственных миссий или программ министерств обороны разных стран Фото: Анна Майорова © URA.RU

Анонимный источник в коммерческой службе уточнил, что недавно был заключен контракт на перевозку военной техники итальянской армии из Афганистана. «Запланировано 15 рейсов из Герата в Дубай в рамках вывода контингента НАТО из Афганистана», — говорит собеседник агентства.

Однако, по данным другого инсайдера URA.RU, в компании давно тлеет корпоративный конфликт, который снижает эффективность работы. После смерти от COVID гендиректора авиакомпании Александра Шашорина пришел новый руководитель — Михаил Рассудов. После назначения в конце 2020 года он преимущественно оставил прошлую команду управленцев.

«Коммерческий отдел авиакомпании был изначально против работы на Ближнем Востоке. В качестве обоснования выдвигался аргумент, что там уже были авиакомпании, которые занимают большую часть рынка. Он ошибся. Рекордной прибыли удалось достичь не благодаря, а скорее вопреки деятельности коммерческой службы», — отмечает бывший сотрудник компании. По его словам, на ближневосточном рынке до экспансии уральцев главенствовали украинцы — «Зет Авиа». По иронии судьбы, ее основал выходец из Свердловска Олег Сергеев. Последний, как говорят выходцы «Авиакон Цитотранса», несмотря на прямую конкуренцию, имеет тесные неформальные связи с менеджментом компании Савельева.

Михаил Рассудов отказался комментировать URA.RU ситуацию в компании.

Созданная в 1995 году «Авиакон Цитотранс» сейчас эксплуатирует пять собственных самолетов ИЛ-76ТД из примерно 50 оставшихся в коммерческой эксплуатации на мировом авиачартерном рынке. Она входит в тройку крупнейших коммерческих операторов самолетов этого типа. С 2001 года авиакомпания включена в список перевозчиков, рекомендованных для международных перевозок в рамках военно-технического сотрудничества РФ.

Владельцами авиакомпании формально являются ближайшие родственники Валерия Савельева — его жена, бывшая волейболистка Ксения Савельева (81% акций) и его сын Евгений Савельев (19% акций), который женат на актрисе Александре Бортич. Сам же Валерий Савельев возглавляет совет директоров авиаперевозчика.