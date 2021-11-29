29 ноября 2021

В Перми выявили новый цех по производству омывателя с метанолом

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Визит губернатора Курганской области Шумкова Вадима в Петуховский район. Курган, детский сад, питьевая вода, бутыль, вода
Сотни тысяч литров опасной жидкости изъяли полицейские у пермских бизнесменов Фото:
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Массовые отравления контрафактным алкоголем

Полицейские в Перми обнаружили и закрыли очередной завод по изготовлению стеклоомывающей жидкости с метиловым спиртом. В ходе операции из оборота изъяли более 200 тысяч литров незаконной продукции.

«Предприятие располагалось в складском помещении на территории промышленной зоны Перми. Там обнаружены автоматические производственные линии, склад фурнитуры, сырья и готовой продукции. Изъято несколько цистерн со спиртом и более 170 тысяч литров стеклоомывателя, в составе которого полицейскими экспертами обнаружен не заявленный на этикетке товара метанол. Кроме того, изъяты документация, ноутбук с бухгалтерскими данными и печати организации», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Позже полицейские выявили и канал сбыта стеклоомывателя. В торговой точке на окраине города изъяли более 30 тысяч литров. 25 ноября силовики изъяли у предприятия по производству автохимии более 16 тысяч литров ядовитого метилового спирта. URA.RU также рассказывало о массовом отравлении метанолом в Перми, когда погибли пять человек. После ЧП сотрудники полиции начали проверку торговых точек на предмет продажи суррогатного алкоголя.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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