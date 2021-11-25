У пермской компании изъяли 16 тысяч литров метанола

На складе также обнаружили 2 тысячи канистр для продажи продукции Фото: Анна Майорова © URA.RU

Полицейские в Перми изъяли у предприятия по производству автохимии более 16 тысяч литров ядовитого метилового спирта. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Пермскому краю.

«В ходе обысков сотрудники полиции и регионального управления ФСБ России изъяли более 16 тысяч литров метилового спирта», — приводит пресс-служба ведомства слова официального представителя МВД России Ирины Волк. Ядовитую жидкость использовали как ингредиент в создании стеклоомывающей жидкости.

Также на месте были обнаружены две тысячи канистр готовой для продажи продукции. Производством занималась официально зарегистрированная коммерческая фирма в Перми. Продукцию компания поставлялась также в города и села Пермского края и Татарстан. По словам руководителей фирмы, о запрете на использование метанола в производстве бытовой химии они не знали.

URA.RU также рассказывало о случае массового отравления метанолом в Перми. Семья из трех пермяков и их два соседа погибли после употребления контрафактного алкогольного напитка с содержанием метанола. После инцидента сотрудники полиции начали проверку торговых точек города на предмет продажи суррогатного алкоголя.