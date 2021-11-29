Спикер челябинского заксобрания озвучил новые кадровые решения

Александр Лазарев озвучил новые назначения в ЗСО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель заксобрания Челябинской области Александр Лазарев назвал кандидатуры на вакантные посты заместителей и определил направления, которые они будут курировать. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ЗСО, это решение было принято после консультаций с губернатором Алексеем Текслером.

«Павел Шиляев займет вице-спикера и будет курировать работу комитета по промышленной политике, энергетике, транспорту и тарифному регулированию. Павел Киселев также рекомендован на вице-спикера на постоянной основе. Он будет курировать комитет по законодательству и аграрный комитет. Вице-спикер Вадим Ромасенко станет отвечать за работу комитета по экономической политике и предпринимательству. Олег Гербер займет пост заместителя председателя собрания и продолжит возглавлять комитет по информационной политике», — уточнили в пресс-службе

Вице-спикеру Юрию Карликанову предложено курировать работу комитета по строительной политике и ЖКХ. Алексей Денисенко возглавит комитет по строительной политике и ЖКХ. Посты заместителей руководителя фракции «Единая Россия» предложены Сергею Буякову и Михаилу Видгофу. Фракцию «Единая Россия» в Законодательном Собрании возглавляет сам Лазарев.

«Прошли консультации с секретарем регионального отделения партии „Единая Россия“, губернатором Алексеем Текслером. Уверен, что названные кандидатуры пройдут все необходимые согласования по партийной линии и будут поддержаны депутатами на заседании Законодательного Собрания 23 декабря», — заявил Лазарев.

Два поста вице-спикеров стали вакантны после того, как занимающие эти должности Олег Голиков и Владимир Павлов избрались в Госдуму РФ. 6 ноября сложил полномочия председателя ЗСО и стал советником губернатора Владимир Мякуш. После этого было объявлено, что структура ЗСО будет пересмотрена.