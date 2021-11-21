На политическое наследство Владимира Мякуша могут претендовать несколько челябинских единороссов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В челябинской «Единой России» началась борьба за мандат Владимира Мякуша, покинувшего пост спикера регионального заксобрания на прошлой неделе. Об этом сообщили источники URA.RU в партийных кругах.

«Поскольку Мякуш входил в первую тройку избирательного списка, освободившийся мандат можно отдать любому другому кандидату без дополнительных процедур. Соответственно, появилось много интересантов. Среди тех, кто может его получить: депутат гордумы Челябинска Виген Мхитарян, председатель Федерации профсоюзов области Олег Екимов и ректор Челябинского госуниверситета (ЧелГУ) Сергей Таскаев», — рассказал инсайдер.

«В настоящее время идут консультации. Окончательное решение будет зависеть от губернатора Алексея Текслера, который возглавляет региональное отделение партии», — заявил URA.RU первый замсекретаря регионального исполкома ЕР Анатолий Векшин.

Мякуш руководил областным парламентом с 2005 года, покинуть должность и сдать депутатский мандат он решил 10 ноября. На следующей неделе Мякуш начнет работать на посту советника губернатора области. На посту председателя ЗСО его сменил Александр Лазарев.