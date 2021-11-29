В центре Тобольска изменят схему движения транспорта

С ул. Ремезова в Тобольске запретят поворот на ул. 3-ю Северную Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тобольске запретили левый поворот с центральной улицы Ремезова на 3-ю Северную улицу. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Изменение, которое вступит в силу 1 декабря, вносится в целях безопасности.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения и исключения конфликтных ситуаций на улично-дорожной сети города, с 1 декабря будет запрещен левый поворот с ул. Ремезова на ул. 3-я Северная. В связи с этим для организации проезда жителей к близлежащим домам движение автомобилей будет организовано в обратном, относительно действующего, направлении по ул. 5-я Северная и ул. Кондинская от кольца ПАТП в направлении ул. Доронина», — рассказали в мэрии.

Из-за нововведения изменятся и маршруты городских автобусов №№ 10А, 19, 19э, 20, 20р. «Исключаются остановочные пункты „улица Кондинская“, „4 микрорайон“. Движение автобусов будет осуществляться по ул. Доронина — ул. Ремезова и далее по маршруту. Для подвоза пассажиров к почтовому отделению в 4 микрорайон и близлежащим учреждениям будет организован остановочный пункт у здания Тобольского драматического театра», — добавили власти.