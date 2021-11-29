29 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

В центре Тобольска изменят схему движения транспорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Тобольска, улица семена ремезова
С ул. Ремезова в Тобольске запретят поворот на ул. 3-ю Северную Фото:

В Тобольске запретили левый поворот с центральной улицы Ремезова на 3-ю Северную улицу. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. Изменение, которое вступит в силу 1 декабря, вносится в целях безопасности.

«В целях обеспечения безопасности дорожного движения и исключения конфликтных ситуаций на улично-дорожной сети города, с 1 декабря будет запрещен левый поворот с ул. Ремезова на ул. 3-я Северная. В связи с этим для организации проезда жителей к близлежащим домам движение автомобилей будет организовано в обратном, относительно действующего, направлении по ул. 5-я Северная и ул. Кондинская от кольца ПАТП в направлении ул. Доронина», — рассказали в мэрии.

Из-за нововведения изменятся и маршруты городских автобусов №№ 10А, 19, 19э, 20, 20р. «Исключаются остановочные пункты „улица Кондинская“, „4 микрорайон“. Движение автобусов будет осуществляться по ул. Доронина — ул. Ремезова и далее по маршруту. Для подвоза пассажиров к почтовому отделению в 4 микрорайон и близлежащим учреждениям будет организован остановочный пункт у здания Тобольского драматического театра», — добавили власти.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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