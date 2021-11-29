В челябинском парламенте ликвидируется важная должность

У Александра Лазарева не будет первого заместителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Должности первого заместителя председателя заксобрания Челябинской области в новой структуре ЗСО не будет. Об этом URA.RU сообщил спикер ЗСО Александр Лазарев.

«В этой структуре все заместители председателя будут иметь равные полномочия.Ставки первого вице-спикера не будет», — уточнил Лазарев.

Ставка первого вице-спикера ЗСО стал вакантна после того, как занимавший этот пост Лазарев был избран председателем заксобрания. Прежний спикер Владимир Мякуш, руководивший областным парламентом с 2005 года, ушел в отставку и стал советником губернатора Алексея Текслера. По кандидатуре нового первого вице-спикера шли консультации, но было принято иное решение.

Новая структура ЗСО будет утверждена на сессии заксобрания. До должности вице-спикеров будут повышены Павел Шиляев, Павел Киселев, Олег Гербер. Киселев будет работать в должности зампредседателя на штатной основе. Новая структура разрабатывалась по итогам консультаций с Текслером.