Куйвашев назначил нового свердловского вице-губернатора

Олег Чемезов официально стал вице-губернатором Свердловской области Фото: Анна Майорова © URA.RU

Новым свердловским вице-губернатором по внутренней политике официально назначен Олег Чемезов. Чиновник, работавший в статусе и. о. два с половиной месяца, утвержден в должности. Соответствующий документ подписал глава региона Евгений Куйвашев, информацию URA.RU подтвердил сам Чемезов.

«Губернатор действительно принял такое решение. С 27 декабря я работаю в должности вице-губернатора», — рассказал агентству Чемезов. Он работал в статусе исполняющего обязанности с 6 октября. По неофициальным данным, его утверждение в должности затягивалось из-за процедуры согласования с Москвой — администрацией президента РФ и правоохранителями.

В последние недели, по данным URA.RU, Чемезов был полностью сосредоточен на подготовке нового областного бюджета — чиновник продолжает курировать региональное министерство финансов. После того, как последние бюджетные детали будут согласованы, Чемезов переключится на политические вопросы. Известно, что он уже провел ряд встреч с будущими свердловскими мэрами, а параллельно готовит переизбрание Куйвашева на выборах в 2022 году.

Бывший депутат тюменской облдумы Олег Чемезов пришел в свердловское правительство весной 2019-го. На посту замгубернатора он отвечал за минэкономики, минфин, департаменты госзакупок, труда и занятости, а также информатизацию. По одной из версий, в новой должности Чемезов сохранит контроль над экономическим блоком. На посту «политического» вице-губернатора он сменил Сергея Бидонько, который стал депутатом Госдумы.

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