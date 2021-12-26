26 декабря 2021
25 декабря 2021
24 декабря 2021

Куйвашев назначил нового свердловского вице-губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Олегом Чемезовым. Екатеринбург, чемезов олег
Олег Чемезов официально стал вице-губернатором Свердловской области Фото:

Новым свердловским вице-губернатором по внутренней политике официально назначен Олег Чемезов. Чиновник, работавший в статусе и. о. два с половиной месяца, утвержден в должности. Соответствующий документ подписал глава региона Евгений Куйвашев, информацию URA.RU подтвердил сам Чемезов.

«Губернатор действительно принял такое решение. С 27 декабря я работаю в должности вице-губернатора», — рассказал агентству Чемезов. Он работал в статусе исполняющего обязанности с 6 октября. По неофициальным данным, его утверждение в должности затягивалось из-за процедуры согласования с Москвой — администрацией президента РФ и правоохранителями.

В последние недели, по данным URA.RU, Чемезов был полностью сосредоточен на подготовке нового областного бюджета — чиновник продолжает курировать региональное министерство финансов. После того, как последние бюджетные детали будут согласованы, Чемезов переключится на политические вопросы. Известно, что он уже провел ряд встреч с будущими свердловскими мэрами, а параллельно готовит переизбрание Куйвашева на выборах в 2022 году.

Бывший депутат тюменской облдумы Олег Чемезов пришел в свердловское правительство весной 2019-го. На посту замгубернатора он отвечал за минэкономики, минфин, департаменты госзакупок, труда и занятости, а также информатизацию. По одной из версий, в новой должности Чемезов сохранит контроль над экономическим блоком. На посту «политического» вице-губернатора он сменил Сергея Бидонько, который стал депутатом Госдумы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Новым свердловским вице-губернатором по внутренней политике официально назначен Олег Чемезов. Чиновник, работавший в статусе и. о. два с половиной месяца, утвержден в должности. Соответствующий документ подписал глава региона Евгений Куйвашев, информацию URA.RU подтвердил сам Чемезов. «Губернатор действительно принял такое решение. С 27 декабря я работаю в должности вице-губернатора», — рассказал агентству Чемезов. Он работал в статусе исполняющего обязанности с 6 октября. По неофициальным данным, его утверждение в должности затягивалось из-за процедуры согласования с Москвой — администрацией президента РФ и правоохранителями. В последние недели, по данным URA.RU, Чемезов был полностью сосредоточен на подготовке нового областного бюджета — чиновник продолжает курировать региональное министерство финансов. После того, как последние бюджетные детали будут согласованы, Чемезов переключится на политические вопросы. Известно, что он уже провел ряд встреч с будущими свердловскими мэрами, а параллельно готовит переизбрание Куйвашева на выборах в 2022 году. Бывший депутат тюменской облдумы Олег Чемезов пришел в свердловское правительство весной 2019-го. На посту замгубернатора он отвечал за минэкономики, минфин, департаменты госзакупок, труда и занятости, а также информатизацию. По одной из версий, в новой должности Чемезов сохранит контроль над экономическим блоком. На посту «политического» вице-губернатора он сменил Сергея Бидонько, который стал депутатом Госдумы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...