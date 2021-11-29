В мэрии Кургана нашли замену ушедшей чиновнице

Александр Кондратов назначен директором департамента экономического развития администрации Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Директором департамента экономического развития администрации Кургана назначен Александр Кондратов, который ранее много лет работал в областном правительстве. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. Кондратов заменит на посту директора департамента Ульяну Иванову, которая на прошлой неделе ушла в отставку по собственному желанию.

«Руководителем департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации города Кургана назначен Александр Кондратов. Сегодня глава Кургана Елена Ситникова представила его директорам профильных департаментов и коллективу администрации», — говорится в сообщении.

Кондратов родился в Кургане в 1977 году. Он окончил Курганскую государственную сельхозакадемию по специальности «Экономика и управление аграрным производством». На государственную службу он поступил в 2003 году, устроившись на должность главного специалиста областного департамента экономического развития и инвестиций. Также Кондратов работал в сфере предпринимательства и в Сбербанке России. Позже он занимал должность первого замдиректора департамента. В 2019 году он ушел в отставку и уехал из Кургана, но в 2020 году он вернулся в областное правительство и возглавил управление развития рыночной инфраструктуры.

Иванова уволилась с муниципальной службы по собственному желанию, сообщало ранее URA.RU. Чиновница в 2019 году переехала в Курган из Тюменской области, пост директора департамента экономики она занимала чуть больше года. Сама Иванова заявила URA.RU, что в ближайшее время планирует отдыхать.