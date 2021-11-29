Челябинский олигарх займется крепким алкоголем

Семья Александра Аристова осваивает новый бизнес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группа компаний «Ариант», зарегистрированная в Челябинске, выходит на рынок крепких алкогольных напитков. Головная компания учредила ООО «Ариант Спиритс», чей основной вид деятельности, это производство пищевого спирта. ГК контролируется семьей бизнесмена Александра Аристова.

Согласно сервису СБИС, «Ариант Спиритс» зарегистрирована 22 ноября. Ее основной вид деятельности — производство пищевого спирта. Директором фирмы стал Игорь Каллаянов, он же руководит центром пищевой индустрии, входящим в структуру ГК. В пресс-службе компании URA.RU отказались комментировать создание новой компании, сославшись на то, что пока проект только запущен и конструктивная информация о нем появится позже.

ГК «Ариант» образована в декабре 2020 года, после раздела бизнеса между семьями Аристова и бизнесмена Юрия Антипова. Учредителями ГК стали Александр и Елена Кретовы, зять и дочь Аристова. В структуру «Арианта» также входят Центр пищевой индустрии «Ариант» и одноименная агрофирма, агрофирма «Южная» с виноградниками в Тамани. Ранее в компании освоили производство пива.