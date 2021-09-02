Семья челябинского олигарха продает свое пиво на Черном море

Александр Кретов (слева) и Александр Кретов (справа) осваивают новый бизнес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ГК «Ариант» (Челябинск) открыла в Анапском районе (Краснодарский край) пивное производство. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании первые партии напитка уже поступили продаются Villa Aristov. Собственникам ГК «Ариант» являются Елена и Александр Кретовы, дочь и зять челябинского бизнесмена Александра Аристова.

«Хотим показать, что пиво, как и вино, может быть многогранным, будем экспериментировать с сортами и ингредиентами. Предлагать посетителям Центра экологического туризма только самые достойные и качественные», — заявил главный технолог компании «Кубань-Вино», входящей в ГК «Ариант» Александр Недвижай.

О том, что «Кубань-Вино» будет производить собственное пиво, до 576 тыс. литров в год, стало известно в апреле. Ранее компания специализировалась, в основном, на виноделии, используя собственные виноградники на побережье Черного моря. Villa Aristov это новый элитный жилой в поселке Виноградный Анапского района, названный в честь основателя «Арианта» Александра Аристова.

Фирма «Кубань-Вино», зарегистрированная в Краснодарском крае, является одним из активов, который отошел к Аристовым после раздела бизнеса с Юрием Антиповым. Аристовы также получили активы пищевой индустрии, включая бренд «Ариант» и была создана одноименная группа компаний. Семье Антиповым достались металлургические активы, включая Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК) и «Урало-Сибирскую металлургическую компанию».

Аристов и Антипов после раздела бизнеса остались в списке 200 богатейших россиян по версии Forbes. В 2020 году финансовое состояние обоих улучшилось.