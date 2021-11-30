Депутат Рашкин подал в суд на Госдуму

Валерий Рашкин подал в Тверской суд Москвы иск к Думе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Депутата Рашкина подозревают в незаконной охоте

Первый секретарь Московского городского комитета КПРФ, депутат Госдумы РФ Валерий Рашкин подал в Тверской суд Москвы иск к ГД и председателю думской комиссии по этике Отари Аршбе. Об этом сообщил секретарь ЦК КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов Сергей Обухов. Поводом для иска стал недопуск адвокатов на заседание ГД, на котором с депутата сняли неприкосновенность.

«Будучи не в полной мере осведомленным в юридических вопросах инкриминируемых ему деяний, в целях компетентной и квалифицированной юридической помощи и в целях защиты его прав Рашкин, в лице своего представителя 21 ноября 2021 года обратился к Отари Аршбе со своим заявлением. В заявлении он попросил, чтоб его представителей — профессиональных адвокатов — пустили на заседание комиссии по этике», — передает «Интерфакс» слова Обухова.

Рашкина, которого лишили депутатской неприкосновенности после незаконной охоты на лося, госпитализировали из-за глазной болезни 30 ноября. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил « Газете.ру », что депутат уже ранее переносил операцию. Из-за недавнего лишения неприкосновенности у Рашкина на нервной почве обострилась давняя глазная болезнь, ему назначена операция.