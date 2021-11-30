В Совфеде поддержали закон о повсеместном введении QR-кодов

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Рейд по проверке соблюдения масочного режима и QR-кодов в ТРК. Челябинск, торговый центр, трк, проверка qr-кода
В Совете Федерации считают, что закон о QR-кодах нужен для сбережения здоровья граждан Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержал федеральный законопроект о введении системы QR-кодов во всех общественных местах. Решение было принято на заседании комитета 30 ноября.

«Законопроект, в связи со сложившейся непростой ситуацией с ковидом в стране, носит срочный характер. Его реализация направлена на сбережение здоровья граждан. Предлагается поддержать законопроект. Считаю, что законопроект не просто нужен, он своевременен», — передает ТАСС слова сенатора Петра Тултаева.

В Совфеде отметили, что нынешняя ситуация требует оперативных решений. Однако подчеркнули, что людям обязательно необходимо разъяснить все положения закона.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил, что жалобы россиян на закон о QR-кодах будут рассмотрены на заседании Государственной думы РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что процесс принятия закона о QR-кодах является сложным, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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