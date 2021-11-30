В Совфеде поддержали закон о повсеместном введении QR-кодов

В Совете Федерации считают, что закон о QR-кодах нужен для сбережения здоровья граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета В России повсеместно введут QR-коды

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре поддержал федеральный законопроект о введении системы QR-кодов во всех общественных местах. Решение было принято на заседании комитета 30 ноября.

«Законопроект, в связи со сложившейся непростой ситуацией с ковидом в стране, носит срочный характер. Его реализация направлена на сбережение здоровья граждан. Предлагается поддержать законопроект. Считаю, что законопроект не просто нужен, он своевременен», — передает ТАСС слова сенатора Петра Тултаева.

В Совфеде отметили, что нынешняя ситуация требует оперативных решений. Однако подчеркнули, что людям обязательно необходимо разъяснить все положения закона.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов сообщил, что жалобы россиян на закон о QR-кодах будут рассмотрены на заседании Государственной думы РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что процесс принятия закона о QR-кодах является сложным, пишет RT.