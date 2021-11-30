Иммунолог заявил о слиянии двух штаммов COVID в один гибридный

Встреча штаммов «Дельта» и «Омикрон» может создать комбинированный вариант Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Встреча двух штаммов COVID-19 в одном организме может привести к созданию нового комбинированного варианта. Об этом в беседе с URA.RU рассказал генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«Встреча двух штаммов — „Дельты“ и „Омикрона“, — опасна с эпидемической точки зрения, потому что создаются комбинированные варианты одного и второго, то есть могут появиться новые мутации. Не скажу, что они будут обязательно опасными, но в организме они образуются», — объяснил Николай Крючков.

По словам иммунолога, вероятность встречи двух штаммов в одном организме зависит от пути распространения появившейся мутации. «Если за ограниченное время один штамм вытеснит другой, то естественно, встреча произойдет. Но неизвестно, как в России пойдет вытеснение, настолько ли быстро, как в ЮАР, поэтому может произойти так, что будет доминировать „Дельта“ и будет мало „Омикрона“, либо „Омикрон“ вытеснит „Дельту“, и будет мало „Дельты“, тогда встреча будет маловероятной», — подчеркнул Крючков.

В беседе с URA.RU врач-эпидемиолог, кандидат медицинских наук Александр Выгоняйлов согласился с тем, что вероятность встречи двух штаммов зависит от пути распространения мутации. «Заразиться несколькими штаммами можно, но, как правило, они конкурируют между собой и мы не знаем, как поведет себя „Омикрон“. „Дельта“-штамм, в свое время, не дал размножиться „Бета“-штамму, который также вышел из ЮАР. Он оказался шустрее и вытеснил всех остальных», — подытожил спикер.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов заявил о необходимости закрыть границы из-за новой мутации COVID-19. По такому пути уже пошли другие страны.