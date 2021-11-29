В Госдуме призвали закрыть границы РФ из-за нового штамма COVID

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Вакцины от коронавируса нужно модернизировать под новый штамм Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

России нужно закрыть границы, чтобы защититься от нового штамма коронавируса «Омикрон». Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья, доктор экономических наук Федот Тумусов.

«Нам нужно принять меры предосторожности вплоть до закрытия границ. Закрытие границ — это первое. То, что другие страны границы закрывают, это они правильно делают. Другого выхода нет. Прямого лекарства нет», — сказал Федот Тумусов.

Также он считает, что необходимо оказать помощь странам, в которых возник новый штамм «Омикрон» и обновить вакцину от коронавируса. «Нам нужно помочь этим африканским странам. И надо готовиться к тому, что нужно противостоять в медицинском плане, чтобы бороться с этим штаммом. Он опасный, коварный. Тем не менее, ученые считают, что вакцину можно модернизировать», — подчеркнул депутат.

Власти России уже приняли решение об ограничении въезда в РФ из ряда стран. Дальнейшие шаги будут зависеть от выводов ученых, заразности штамма и эффективности существующих вакцин, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Предварительные данные ВОЗ говорят о том, что у людей, ранее перенесших COVID-19, может быть повышенный риск заражения новым штаммом.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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