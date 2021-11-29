29 ноября 2021

Названа дата начала строительства спорной развязки в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города (развязки, новостройки). Тюмень, развязка
Строительство дорожной развязки в районе Комарово начнется в 2022 году Фото:

Строительство дорожной развязки на Червишевском тракте Тюмени рядом с микрорайоном Комарово должно начаться в 2022 году. Об этом журналистам во время пресс-конференции заявил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков. Против возведения объекта активно выступали местные жители, которые не захотели, чтобы новая дорога проходила через их коттеджный поселок и заходила в границы природного парка «Тополя».

«Скажу, что объект претерпел некоторые корректировки в проекте. В настоящее время он не предусматривает строительства и наложения на природный парк „Тополя“. В настоящее время никаким образом развязка не затрагивает парк», — приводит слова Чистякова «РБК Тюмень».

Он добавил, что федеральный бюджет выделит на строительство развязки 2 млрд рублей. Всего в Тюмени на развитие дорожно-транспортной сети в 2022 году планируют потратить 12,8 млрд рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что строительство дорожной развязки рядом с микрорайоном Комарово было приостановлено в связи с акцией протеста местных жителей, которым не понравилось, что объект нарушит границы природного парка «Тополя». В результате чиновники приняли решение внести соответствующие изменения в проектную документацию объекта.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...