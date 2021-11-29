Названа дата начала строительства спорной развязки в Тюмени

Строительство дорожной развязки в районе Комарово начнется в 2022 году Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Строительство дорожной развязки на Червишевском тракте Тюмени рядом с микрорайоном Комарово должно начаться в 2022 году. Об этом журналистам во время пресс-конференции заявил заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков. Против возведения объекта активно выступали местные жители, которые не захотели, чтобы новая дорога проходила через их коттеджный поселок и заходила в границы природного парка «Тополя».

«Скажу, что объект претерпел некоторые корректировки в проекте. В настоящее время он не предусматривает строительства и наложения на природный парк „Тополя“. В настоящее время никаким образом развязка не затрагивает парк», — приводит слова Чистякова «РБК Тюмень».

Он добавил, что федеральный бюджет выделит на строительство развязки 2 млрд рублей. Всего в Тюмени на развитие дорожно-транспортной сети в 2022 году планируют потратить 12,8 млрд рублей.

Ранее URA.RU писало о том, что строительство дорожной развязки рядом с микрорайоном Комарово было приостановлено в связи с акцией протеста местных жителей, которым не понравилось, что объект нарушит границы природного парка «Тополя». В результате чиновники приняли решение внести соответствующие изменения в проектную документацию объекта.